СМИ: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Серхи Гомесом об аренде до конца текущего сезона, утверждает AS.

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27-летний испанец недоволен своим положением в испанском клубе. «Севилья» планирует продать Гомеса за 5,4 млн евро.

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» провел за севильцев 48 матч во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Отметим, что в составе ЦСКА испанцы еще не играли, зато армейцами руководил известный специалист Хуанде Рамос.