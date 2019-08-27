Игорь Гамула: Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть Чалова - Советский спорт
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27 августа 2019 14:14ФутболГичунцев Артур

Игорь Гамула: Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть Чалова

6 сентября национальная команда сыграет со сборной Шотландии в рамках квалификации Евро-2020, а через три дня встретится со сборной Казахстана.

Тренер «Ростова» Игорь Гамула отреагировал на решение Станислава Черчесова не вызывать в сборную России нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой четкий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошел. Зато сыграет за молодежную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», – цитирует специалиста RT.

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