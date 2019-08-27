Игорь Гамула: Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть Чалова

Тренер «Ростова» Игорь Гамула отреагировал на решение Станислава Черчесова не вызывать в сборную России нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой четкий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошел. Зато сыграет за молодежную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», – цитирует специалиста RT.
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