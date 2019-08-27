«Фенербахче» объявил о переходе Рами Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Французский защитник Адиль Рами продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 27 августа, он перешел в «Фенербахче» и подписал контракт по схеме 1+1.

Последним клубом 33-летнего игрока был «Марсель», который он покинул этим летом, разорвав соглашение из-за проблем с дисциплиной.

Ранее он выступал за «Валенсию», «Севилью», «Лилль» и «Милан». В составе сборной Франции Рами стал чемпионом мира в 2018 году.