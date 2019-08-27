Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Днем ранее сообщалось, что футболист договорился с ЦСКА.
Армейцы хотели арендовать 27-летнего испанца, когда как «Севилья» планировала продать его за 5,4 млн евро.
В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» провел за севильцев 48 матч во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.
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