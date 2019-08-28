Урош Спаич: Уверен, Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро «Быки» уступили греческому клубу с общим счетом 1:6.

Защитник «Краснодара» Урош Спаич поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, российский клуб проиграл «Олимпиакосу» и вылетел в групповой этап Лиги Европы.

«Большое спасибо за потрясающую поддержку, вы заслуживаете быть в Лиге чемпионов! Вчера нам не повезло, что рано пропущенный гол убил игру. Этот клуб должен продолжать расти, и я уверен, что Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро!», – написал Спаич в своем Instagram.

Первый матч команд завершился со счетом 4:0 в пользу греческого клуба. Ответный также выиграли игроки «Олимпиакоса» (2:1).