«Локомотив» выплатит компенсацию Тарасову Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил претензии полузащитника Дмитрия Тарасова к «Локомотиву».

Футболист обвинял свой бывший клуб в неоплате лечения. Полузащитник травмировался незадолго до истечения контракта с клубом.

– РФС практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию в том объеме, который просил Дмитрий.

То есть «Локомотив» должен полностью компенсировать все затраты. Судя по практике, у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена, – сообщил в интервью «РИА Новости» адвокат футболиста Михаил Прокопец.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.