«Аякс» в 30-й раз сыграет в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов Лишь у пяти клубов больше сезонов в самом престижном клубном турнире Европы.

«Аякс» в 30-й раз получил право сыграть в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов.

30 – Ajax have qualified for the Europa Cup I / Champions League for the 30th season, only five teams have featured in more different EC I / UCL campaigns. Reunited. pic.twitter.com/Gdm1bMieDn — OptaJohan (@OptaJohan) August 28, 2019

Накануне чемпионы Голландии выиграли дома у кипрского АПОЭЛа (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Голы забили мексиканец Эдсон Альварес и серб Душан Тадич. Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Никосии, завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «Аякс» смог отобраться в групповой этап через квалификацию.

Чаще «Аякса» за всю историю Лиги чемпионов (с учетом Кубка европейских чемпионов) в турнире выступали только пять клубов: «Реал» (50 раз), «Бенфика» (37), «Бавария» (36), «Ювентус» (34) и «Порту» (32).

Напомним, жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск).