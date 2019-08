«Аякс» в 30-й раз сыграет в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов

«Аякс» в 30-й раз получил право сыграть в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов.

30 – Ajax have qualified for the Europa Cup I / Champions League for the 30th season, only five teams have featured in more different EC I / UCL campaigns. Reunited. pic.twitter.com/Gdm1bMieDn