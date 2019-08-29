Болельщики «Спартака» признали Тила лучшим игроком матча с «Крыльями Советов» Голландец сделал голевую передачу и забил победный гол в компенсированное время.

Полузащитник «Спартака» Гус Тил признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком матча седьмого тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (2:1) на «Самара Арене».

Таким стал выбор пользователей социальной сети «В Контакте» в группе объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».

Подвели итоги голосования в нашей группе в ВК. Гус Тиль - лучший игрок #Спартак'а в матче с Крыльями Советов. pic.twitter.com/tCg9LNgDhg — Фратрия (@fratria) August 29, 2019

Напомним, в воскресенье в матче в Самаре 21-летний голландец сделал голевую передачу на шведа Джордана Ларссона, после чего в компенсированное ко второму тайму время сам забил свой первый гол за «Спартак», принеся красно-белым волевую победу.

В трех матчах за «Спартак» на счету Тила гол и три результативные передачи.

В четверг «Спартак» проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой». Тил не сможет принять участие в этой игре, так как в квалификации Лиги Европы заигран за свой предыдущий клуб – АЗ.