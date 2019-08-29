«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником Возможно, самый плохой парень европейского футбола.

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул «Карпаты». С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке. В двухсторонней игре Мендес травмировал футболиста молодежной команды «Карпат», а потом ударил пострадавшего по лицу, когда тот начал высказывать претензии.

В своем заявлении «Карпаты» перечислили и другие «грехи» Мендеса: опоздания, отказ выучить украинский на бытовом уровне, а также употребление табака и алкоголя в общественных местах.

Уругваец перешел в «Карпаты» летом 2018-го года из «Ромы». На его счету одна голевая передача в 15 играх за львовский клуб.