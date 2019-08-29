Икарди сыграет в 10 % матчей сезона. Его не заявят на Лигу чемпионов Нападающий «Интера» Мауро Икарди не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20.

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Он будет выходить на поле лишь в матчах против аутсайдеров серии А и в Кубке Италии, утверждает Corriere dello Sport.

Руководство клуба ограничит его время до 10 % матчей, чтобы у футболиста не было возможности разорвать контракт через суд.

Летом 2019 года «Интер» пытался продать аргентинца, но сам футболист отказался менять клуб.