Владислав Игнатьев: Всю жизнь мечтал сыграть против Роналду Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Нам попался «Ювентус», а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда! - приводит слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».