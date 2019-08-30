Португальские СМИ: Защитник «Порту» Осорио станет игроком «Зенита» - Советский спорт
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30 августа 2019 19:27ФутболГичунцев Артур

Португальские СМИ: Защитник «Порту» Осорио станет игроком «Зенита»

Такой информацией располагает издание Record.

Защитник «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в чемпионате России. Согласно источнику, он пропустил сегодняшнюю тренировку, поскольку близок к переходу в «Зенит».

25-летний игрок сборной Венесуэлы перебрался в «Порту» в 2018 году. Минувший сезон он провел на правах аренды в футбольном клубе «Витория», где отыграл 30 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил завершить трансферную компанию, хотя, намеревался пригласить нового защитника.

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