Кьеллини получил серьезную травму колена Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил травму на тренировке.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Кьеллини сообщил о проблемах с правым коленом во время утренней тренировки команды.

Медицинское обследование показало у игрока повреждение передней крестообразной связки колена.

В ближайшие дни защитнику предстоит операцию на колене.