Кьеллини получил серьезную травму колена - Советский спорт
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30 августа 2019 22:16Футбол

Кьеллини получил серьезную травму колена

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил травму на тренировке.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Кьеллини сообщил о проблемах с правым коленом во время утренней тренировки команды.

Медицинское обследование показало у игрока повреждение передней крестообразной связки колена.

В ближайшие дни защитнику предстоит операцию на колене.

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