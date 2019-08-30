Гус Тил: Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак» - Советский спорт
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30 августа 2019 23:52Футбол

Гус Тил: Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак»

Хавбек «Спартака» Гус Тил перед переходом в московский клуб советовался с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

«Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе», - цитирует Тила пресс-служба «Спартака».

Напомним, что 5 августа Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком».

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