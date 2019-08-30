Гус Тил: Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак» Хавбек «Спартака» Гус Тил перед переходом в московский клуб советовался с бывшим вингером красно-белых Квинси Промесом.

Загрузка... «Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе», - цитирует Тила пресс-служба «Спартака». Напомним, что 5 августа Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Гус Тиль перед переходом в «Спартак» советовался с очень надёжным человеком 😏#Спартак #Тиль #Промес #силавединстве pic.twitter.com/ovsLQHD3HS — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 30, 2019