Гус Тил: Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак»

«Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе», - цитирует Тила пресс-служба «Спартака».
Напомним, что 5 августа Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком».
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