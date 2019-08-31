Гус Тил: Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе Новичок «Спартака» советовался перед переходом с Промесом.

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Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал о том, что ему сказал бывший игрок красно-белых Квинси Промес перед переездом в Россию.

«Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе», – приводит слова 21-летнего голландца официальный твиттер клуба.

Напомним, Тил стал игроком «Спартака» 5 августа, после этого он сыграл в трех матчах премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.

Ранее атакующий полузащитник выступал за АЗ. В 96 матчах за клуб на его счету 28 голов и 12 результативных передач.

1 сентября в восьмом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).