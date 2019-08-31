Урош Спаич: «Краснодару» будет непросто в Лиге Европы, но нужно проходить в следующий раунд «Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Защитник «Краснодара» Урош Спаич высказался о соперниках команды на групповом этапе Лиги Европы.

В пятницу в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой «Краснодар» попал в группу C с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

«В соперниках три сильных клуба, – приводит слова 26-летнего серба официальный сайт УЕФА. – У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд».

В первом туре 19 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Базелем».