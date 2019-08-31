«Оренбург» выиграл у «Уфы», одержав первую победу в сезоне Команды доигрывали матч вдесятером.

«Оренбург» победил «Уфу» (2:1) в матче восьмого тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В конце первого тайма серб Джордже Деспотович реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 66-й минуте Георгий Зотов увеличил преимущество «Оренбрга». «Уфе» удалось только отыграть один мяч усилиями форварда Вячеслава Кротова.

Отметим, что команды доигрывали матч вдесятером: в конце первого тайма у «Уфы» был удален защитник Александр Пуцко, а на 53-й минуте – защитник «Оренбурга» Виталий Шахов.

«Оренбург» одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» осталось десять очков и десятое место.

В девятом туре, который состоится после международной паузы, «Уфа» сыграет в гостях с «Динамо», а «Оренбург» примет «Рубин».

РПЛ

8-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Оренбург» (Оренбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Кротов, 68 – Деспотович, 40, с пенальти. Зотов, 66.

«Уфа»: Беленов (к), Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Фомин, Карп, Емельянов (Кротов, 60), Гиоргобиани (Тилль, 60), Бизяк (Алиев, 72).

«Оренбург»: Руденко, Малых, Аюпов, Шахов, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Мишкич, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович (к).

Предупреждения: Карп, 2. Пуцко, 39 – Шахов, 22. Аюпов, 45. Афонин, 90+1.

Удаления: Пуцко, 45+1 – Шахов, 53.

Главный судья: Игорь Панин (Дмитров).

31 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».