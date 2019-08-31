Гус Тил: Знаю, что у «Зенита» богатый газовый спонсор, а в нападении – Дзюба - Советский спорт
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31 августа 2019 14:37ФутболЛипкин Антон

Гус Тил: Знаю, что у «Зенита» богатый газовый спонсор, а в нападении – Дзюба

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в восьмом туре премьер-лиги.

Полузащитник «Спартака» Гус Тил перед матчем восьмого тура премьер-лиги с «Зенитом» рассказал о том, что знает о действующих чемпионах России.

«Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор, – приводит слова 21-летнего голландца официальный сайт клуба. – Еще знаю нападающего – Дзюбу. В курсе, что «Зенит» купил у «Барселоны» Малкома. А, еще видел, что в прошлом туре команда неожиданно проиграла».

Напомним, Тил стал игроком «Спартака» 5 августа, после этого он сыграл в трех матчах премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.

Ранее атакующий полузащитник выступал за АЗ. В 96 матчах за клуб на его счету 28 голов и 12 результативных передач.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).

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