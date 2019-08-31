Гус Тил: Доволен тем, как все начинается в «Спартаке» Голландец перешел в «Спартак» 5 августа.

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал о своем первом месяце в команде.

– Меня очень тепло приняли, – приводит слова 21-летнего Тила официальный сайт клуба. – Доволен тем, как все начинается. На тренировках мы хорошо пониманием друга друга, одержали несколько ярких побед.

– Вы когда-нибудь проводили в самолетах столько времени, как за последние недели?

– О нет. Это был мой рекорд в плане перемещений. Возвращаться домой в три часа ночи непривычно. И это я еще в Лиге Европы не играл и потратил меньше сил: в Туне и Браге только тренировался.

Напомним, Тил стал игроком «Спартака» 5 августа, после этого он сыграл в трех матчах премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.

Ранее атакующий полузащитник выступал за АЗ. В 96 матчах за клуб на его счету 28 голов и 12 результативных передач.

1 сентября в восьмом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).