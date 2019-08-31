Йордан Осорио: Много читал о «Зените» и знаю, что это большой клуб Венесуэлец выбрал 4-й номер.

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Новичок «Зенита» Йордан Осорио поделился эмоциями после перехода в питерский клуб. Напомним, он был арендован у «Порту» до конца текущего сезона.

«Я счастлив стать частью такого большого клуба и очень хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь «Зениту» добиться больших успехов.

Я ни с кем не советовался о переходе, но, узнав об интересе, мне сразу захотелось стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие. Я сконцентрирован на этом и хочу, чтобы все свершилось.

О «Зените» и о России знаю пока совсем немного. Знаю, что здесь выступает много футболистов из Латинской Америки, и для меня это большой плюс, потому что они наверняка помогут мне адаптироваться в команде. При этом, я много читал о «Зените» и знаю, что это большой клуб.

Свободных номеров было не так много, но я уже выбрал – буду выступать под четвертым. Да, это дополнительная ответственность – знать, что под этим номером играл важный для клуба игрок, и я надеюсь, что с честью продолжу носить «четверку» так же, как это делал Кришито.

Я приехал сюда с огромным желанием. Знаю, что у «Зенита» – фантастические болельщики, и я буду делать все, чтобы их не разочаровать и чтобы добиться с клубом всех целей, которые перед нами стоят», – заявил игрок клубной пресс-службе.