«Динамо» не смогло подписать Габбьядини «Сампдория» отказала московскому «Динамо» в продаже нападающего Маноло Габбьядини, сообщил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается 12 миллионов. При этом сам форвард не желает менять команду.

Габбьядини выступал за «Аталанту», «Читтаделлу», «Ювентус», «Болонью», «Наполи» и «Саутгемптон». За свою карьеру он провел на клубном уровне 332 матча, в которых забил 81 гол.