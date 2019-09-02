Песегов может покинуть «Сочи» до закрытия трансферного окна - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 сентября 2019 10:59ФутболЛипкин Антон

Песегов может покинуть «Сочи» до закрытия трансферного окна

Полузащитник «Сочи» провел четыре матча в нынешнем сезоне.

Капитан «Сочи» Евгений Песегов может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает News.ru.

30-летний полузащитник перестал попадать в состав команды после того, как клуб подписал нескольких новичков. Песегов недоволен нынешней ситуацией и рассчитывает перейти в команду, где будет получать больше игровой практики. При этом руководство «Сочи» хотело бы сохранить его в составе.

Летом 2015 года Песегов перешел из «Локомотива» (Лиски) в «Динамо» (Санкт-Петербург), а перед прошлым сезоном переехал с клубом в Сочи.

В нынешнем чемпионате премьер-лиги Песегов выходил на поле в четырех матчах с капитанской повязкой. В двух последних туров он не попадал в заявку дебютанта РПЛ.

Трансферное окно закрывается в понедельник.

Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Андре Шюррле: Проиграли «Зениту» из-за каких-то небольших эпизодов После матча «Спартак» – «Зенит» своими впечатлениями поделились Андре Шюррле и Айртон. 01.09.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Франсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Новости
11:10 Теннис Элина Свитолина: Тренировки с Монфисом помогли мне улучшить реакцию и работу ног
10:59 Футбол Песегов может покинуть «Сочи» до закрытия трансферного окна
10:40 Хоккей Сергей Шумаков: Пусть Чудинов продолжает бросать из своей зоны
10:29 Хоккей Барбашев договорился с «Сент-Луисом» о двухлетнем контракте
10:14 Теннис Серена Уильямс: Голеностоп? Обычно сразу понимаю, если с ним что не так, но пока все хорошо (видео)
10:01 Хоккей Максим Сушинский: У Чудинова броски из своей зоны на потоке (видео)
09:56 Хоккей Коди Фрэнсон: «Авангард» способен вновь провести хороший чемпионат
09:50 Футбол Роджер Федерер: Гоффен и близко не сыграл на том уровне, который я от него ожидал
09:38 Футбол Мак перейдет в «Коньяспор»
09:24 Футбол «ПСЖ» может арендовать Икарди
09:14 Футбол Леонид Слуцкий: Есть опасения, что из «Витесса» уйдут игроки
07:32 Теннис Медведев победил Кепфера и вышел в четвертьфинал US Open
23:52 Футбол Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
23:44 Футбол Гол Лукаку с пенальти принес «Интеру» победу над «Кальяри» и вывел в лидеры серии А
23:27 Футбол Александр Мостовой: «Спартак» сегодня наиграл на гол
23:03 Теннис Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open
22:56 Теннис Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open
22:43 Футбол Томас Цорн: Реально ли вернуть Промеса? Думаю, да
22:28 Футбол Борис Игнатьев: «Спартаку» нужно прибавлять и в качестве, и в командном взаимодействии
22:07 Футбол Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика