Песегов может покинуть «Сочи» до закрытия трансферного окна Полузащитник «Сочи» провел четыре матча в нынешнем сезоне.

Капитан «Сочи» Евгений Песегов может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает News.ru.

30-летний полузащитник перестал попадать в состав команды после того, как клуб подписал нескольких новичков. Песегов недоволен нынешней ситуацией и рассчитывает перейти в команду, где будет получать больше игровой практики. При этом руководство «Сочи» хотело бы сохранить его в составе.

Летом 2015 года Песегов перешел из «Локомотива» (Лиски) в «Динамо» (Санкт-Петербург), а перед прошлым сезоном переехал с клубом в Сочи.

В нынешнем чемпионате премьер-лиги Песегов выходил на поле в четырех матчах с капитанской повязкой. В двух последних туров он не попадал в заявку дебютанта РПЛ.

Трансферное окно закрывается в понедельник.