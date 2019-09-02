Ван Дейк, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА - Советский спорт
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02 сентября 2019 14:04ФутболГичунцев Артур

Ван Дейк, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

В последний раз эту награду выиграл полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Сегодня, 2 сентября, пресс-служба ФИФА объявила имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока года.

Отмечается, что это форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Минувшим летом последний выиграл приз лучшему игроку года по версии УЕФА. В прошлом сезоне он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, а также серебро АПЛ. При этом ван Дейк дошел с национальной командой до финала Лиги наций.

Напомним, церемония вручения наград состоится 23 сентября и пройдет в Милане (Италия).

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