Ван Дейк, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА В последний раз эту награду выиграл полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

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Сегодня, 2 сентября, пресс-служба ФИФА объявила имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока года.

Отмечается, что это форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Минувшим летом последний выиграл приз лучшему игроку года по версии УЕФА. В прошлом сезоне он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, а также серебро АПЛ. При этом ван Дейк дошел с национальной командой до финала Лиги наций.

Напомним, церемония вручения наград состоится 23 сентября и пройдет в Милане (Италия).