СМИ: Игбун продолжит карьеру в московском «Динамо» Стороны практически договорились о его трансфере.

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Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун покинет команду. В ближайшее время он станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, нигерийский футболист пополнит ряды бело-голубых на правах аренды с правом выкупа.

28-летний Игбун защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей и забил 24 мяча.

На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 11-е место в таблице РПЛ.