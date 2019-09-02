СМИ: Игбун продолжит карьеру в московском «Динамо»

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун покинет команду. В ближайшее время он станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, нигерийский футболист пополнит ряды бело-голубых на правах аренды с правом выкупа.
28-летний Игбун защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей и забил 24 мяча.
На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 11-е место в таблице РПЛ.
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Георгий Джикия: Раз гол Бакаева отменили, значит, рука там была Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Зенитом» рассказал об игре. 01.09.2019 22:15 Футбол Григорьевская Юлия Жирков, Чернов или Карпин: кто стал главным героем 8-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 8-го тура РПЛ. 02.09.2019 13:00 Футбол Друг игроков «Манчестер Юнайтед» водил детей на матчи и насиловал. Теперь он в тюрьме В Англии отправили за решетку очередного педофила. Он использовал футбол и связи в «МЮ» в своих преступлениях. 02.09.2019 13:45 Футбол Анисимов Вадим Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей «Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛ Сезон в КХЛ стартует крутейшим матчем. 01.09.2019 12:00 Хоккей Костяев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий