Анатолий Мещеряков: Фернандеш играл важную роль в «Локо»? Когда? Ранее сообщалось, что стороны не смогли договориться о новом контракте.

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в «Краснодар» бывшего полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша.

«Португалец играл важную роль для команды? Когда? Время идет, было приятно взвешенное решение. Значит, что-то не сложилось», – цитирует функционера Sport24.ru.

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. За пять сезонов в составе красно-зеленых он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.

Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).

Напомним, после восьми туров «Краснодар» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.