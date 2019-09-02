Игбун перешел в московское «Динамо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун перебрался в московское «Динамо». Новичок бело-голубых будет выступать за столичный клуб на правах аренды с правом выкупа. О других деталях сделки не уточняется.

28-летний футболист защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей и забил 24 мяча.

На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 11-е место в таблице РПЛ.