Игбун перешел в московское «Динамо»

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун перебрался в московское «Динамо». Новичок бело-голубых будет выступать за столичный клуб на правах аренды с правом выкупа. О других деталях сделки не уточняется.
28-летний футболист защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей и забил 24 мяча.
На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 11-е место в таблице РПЛ.
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