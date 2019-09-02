Газизов – об Игбуне: Держать немотивированного игрока с большой зарплатой сложновато для «Уфы» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, зачем клуб отпустил нападающего Сильвестра Игбуна в аренду в «Динамо».

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– Футболист высказал свою позицию, просил новый вызов, это больше его решение. Он провел с нами четыре года, мы нашли из этой ситуации обоюдный и нормальный выход. Потеря тяжелая, но футбол тем хорош, что мы можем двигаться дальше. Спасибо Слаю, он нам помогал, мы ему помогали. Держать немотивированного игрока с большой зарплатой сложновато для нас, – приводит слова Газизова ТАСС.

Игбун выступал за «Уфу» с 2015 года. На его счету 27 мячей в 119 играх.