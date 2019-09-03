Денис Пак не против досрочного освобождения Кокорина и Мамаева Глава департамента Минпромторга Денис Пак считает, что вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должен решать суд.

Об этом сообщила адвокат чиновника Наталья Шатихина.

– Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда, – передает слова Шатихиной «РИА Новости».

Пак – один из пострадавших в деле о хулиганстве со стороны Кокорина и Мамаева. 8 октября 2018 года они стали зачинщиками нескольких драк в центре Москвы.