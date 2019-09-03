Александр Медведев: Говорят, у «Зенита» удачный жребий, но я бы не стал так говорить Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что «Зенит» получил непростых соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Соперниками петербуржцев стали «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

– На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: «РБ Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду – это наш старый соперник. В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки, – приводит слова Медведева ТАСС.