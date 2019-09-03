Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Эмблема представляет собой стилизованную цифру 8 – по числу стадионов, на котором пройдет турнир. Отмечается, что дизайнеры вдохновлялись традиционными для этих мест платками, которые носят мужчины.
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