Кьеллини перенес операцию и пропустит полгода

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сыграет в этом году из-за травмы колена. Сегодня, 3 сентября, защитник сборной Италии перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки правого колена.
Напомним, 35-летний футболист получил травму во время тренировки.
В минувшем сезоне он помог «Ювентусу» выиграть чемпионат Италии, а также Суперкубок страны. Кьеллини выступает за «старую синьору» с 2005 года.
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