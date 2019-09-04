Главный тренер женской сборной России: Думали, что Эстония будет более агрессивна в атаке Россия разгромила Эстонию в квалификации Евро-2021.

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Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина подвела итоги матча с Эстонией (4:0) на «Сапсан Арене» в Москве в матче отборочного турнира Евро-2021.

– Мы серьезно готовились к Эстонии, но думали, что они более агрессивно будут действовать в атаке, – приводит слова Фоминой официальный сайт РФС. – Девчонки справились с установкой, быстро накрывали соперника, не давали ему действовать и проводить быстрые атаки.

– Довольны игрой своей команды? Счет по игре?

– Хотелось, конечно, больше. Но я понимаю, что реализация нас сейчас подводит, поэтому будем работать над этим компонентом. В целом, девчонки молодцы. Второй тайм впечатлил больше, чем первый.

Напомним, дубль в матче оформила Нелли Коровкина, по голу забили Марина Федорова и Алина Мягкова.

В следующих матчах Россия сыграет в гостях с Косово (4 октября) и Голландией (8 октября).