Диего Марадона: Я не получал и не отклонял предложения от аргентинских клубов

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не вел переговоры с клубом «Химнасия» из Ла-Платы.
«Привет всем. Хочу уточнить, что я не получал и не отклонял никаких предложений от аргентинских клубов, как об этом пишут. У меня не было официальных контактов ни с одним клубом.
Я здоров, и для меня было бы честью тренировать в своей стране. Мне всегда нравились вызовы. Всех обнимаю», – написал Марадона в инстаграме.
Напомним, в июне Марадона ушел из мексиканского клуба «Дорадос» после того, как команда не смогла выйти в высшую лигу.
После пяти туров «Химнасия» набрала одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс» После победы над «Ак Барсом» (3:2) на вопросы ответили авторы дублей Иржи Секач и Владимир Ткачев, а также главные тренеры соперников. 03.09.2019 23:15 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав «Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав «Бей – беги», добро пожаловать в Россию Без двух сильнейших игроков – защитника Войнова и нападающего Зернова «Авангард» прервал серию из девяти поражений от ЦСКА. 01.09.2019 19:45 Хоккей Славин Виталий Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Камбэк не помог «Салавату», «Авангард» забил Ниеми первым броском «Советский спорт» подводит итоги дня в КХЛ. 03.09.2019 21:15 Хоккей Костяев Иван Барбашев все сделал правильно. Центрфорвард подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев заключил-таки новый контракт с «Сент-Луисом»: 23-летний центрфорвард за два сезона заработает 2,95 миллиона долларов. 02.09.2019 17:43 Хоккей Славин Виталий