Диего Марадона: Я не получал и не отклонял предложения от аргентинских клубов Марадона опроверг информацию о том, что может возглавить «Химнасию» из Ла-Платы.

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не вел переговоры с клубом «Химнасия» из Ла-Платы.

«Привет всем. Хочу уточнить, что я не получал и не отклонял никаких предложений от аргентинских клубов, как об этом пишут. У меня не было официальных контактов ни с одним клубом.

Я здоров, и для меня было бы честью тренировать в своей стране. Мне всегда нравились вызовы. Всех обнимаю», – написал Марадона в инстаграме.

Напомним, в июне Марадона ушел из мексиканского клуба «Дорадос» после того, как команда не смогла выйти в высшую лигу.

После пяти туров «Химнасия» набрала одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.