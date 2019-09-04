Гендиректор «КАМАЗа»: Мы хотели «Спартак», у нас многие в Челнах болеют за красно-белых «КАМАЗ» сыграет дома со «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России.

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Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России, по итогам которой его команде достался «Спартак».

«Мы хотели «Спартак» – приводит слова Миннеханова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Конечно, на стадионе будет биток. У нас многие в Челнах болеют за красно-белых.

Само собой, мы не фавориты, об этом было бы говорить глупо. Хотя КАМАЗ неоднократно играл со «Спартаком» и побеждал его, когда мы вместе выступали в высшем дивизионе. Будем бороться».

Напомним, «КАМАЗ» выступает в группе «Урал-Приволжье» в ПФЛ и возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков в семи матчах.

Матч пройдет 25 или 26 сентября.