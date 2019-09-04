«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в заявку команды для участия в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба клуба, в список из 25 игроков, заявленных для участия в турнире, вошел российский хавбек Денис Черышев. Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Валенсия» заняла четвертое место в турнирной таблице примеры и завоевала путевку в Лигу чемпионов. На групповом этапе турнира соперниками испанского клуба стали английский «Челси», голландский «Аякс» и французский «Лилль».