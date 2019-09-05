Понсе сделал хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 10:27ФутболЛипкин Антон

Понсе сделал хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины

Форвард «Спартака» вышел на замену в матче с Боливией и забил три гола.

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил три гола за олимпийскую сборную Аргентины в товарищеском матче с Боливией (5:0).

22-летний нападающий вышел на замену во втором тайме и отличился на 68-й, 73-й и 90-й минутах.

«Его первый и третий гол были как две капли похожи друг на друга: Эсекиэль грамотно открывался и завершал многоходовые комбинации партнеров ударом в пустые ворота, – говорится на официальном сайте «Спартака». – А свой второй гол Понсе забил после выхода один на один, когда он технично обвел вратаря боливийцев и катнул мяч точно в цель».

8 сентября олимпийская сборная Аргентины проведет еще один товарищеский матч – с Колумбией. Добавим, что с 18 января по 9 февраля следующего года в Колумбии пройдет олимпийский отборочный турнир для южноамериканских сборных.

Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) 13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Еще по теме:
Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня
Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона  мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав
Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар
Новости
10:27 Футбол Понсе сделал хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины
10:11 Футбол Агент: Кварацхелия не перешел в «Лестер», чтобы не подвести Семина
09:58 Футбол Агент: По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу
09:43 Футбол «Ювентус» может вернуться к трансферу Ракитича в январе
09:05 Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open
07:31 Теннис Андрееску победила Мертенс и вышла в полуфинал US Open
01:55 Хоккей Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода
01:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш
01:20 Горнолыжный спорт Семикратный чемпион мира Хиршер завершил карьеру в 30 лет
01:02 Футбол Глушаков сообщил, что Карпин обсуждал с ним трансфер в «Ростов»
00:50 Футбол Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией»
00:33 Хоккей Владимир Крикунов – об игре с минским «Динамо»: Наши хоккеисты думали, что легко победят
00:21 Хоккей Илья Талалуев – о матче с «Локомотивом»: «Спартаку» многое удалось
00:03 ММА Отец Нурмагомедова: Порье не должен дожить до четвертого раунда
23:42 Футбол Наставник «Зенита»: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии
23:29 Футбол Сборная России прилетела в Глазго (фото)
23:06 Хоккей Олег Знарок: «Спартак» провел приличные сборы. Мы видим, что они приносят свои плоды
22:55 Футбол Экс-форвард «Рубина» Жонатас близок к переходу в московское «Динамо»
22:35 Волейбол Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам
22:22 Хоккей Московское «Динамо» добыло победу в матче с «Динамо» из Минска
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика