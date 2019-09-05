Понсе сделал хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил три гола за олимпийскую сборную Аргентины в товарищеском матче с Боливией (5:0).
22-летний нападающий вышел на замену во втором тайме и отличился на 68-й, 73-й и 90-й минутах.
«Его первый и третий гол были как две капли похожи друг на друга: Эсекиэль грамотно открывался и завершал многоходовые комбинации партнеров ударом в пустые ворота, – говорится на официальном сайте «Спартака». – А свой второй гол Понсе забил после выхода один на один, когда он технично обвел вратаря боливийцев и катнул мяч точно в цель».
8 сентября олимпийская сборная Аргентины проведет еще один товарищеский матч – с Колумбией. Добавим, что с 18 января по 9 февраля следующего года в Колумбии пройдет олимпийский отборочный турнир для южноамериканских сборных.
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