Александр Дюков: Футбольная школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА В Приморье появится футбольная школа, созданная при участии ФИФА.

Президент РФС Александр Дюков рассказал об открытии совместно с ФИФА футбольной школы во Владивостоке.

«Школа – совместный проект РФС и ФИФА, – приводит ТАСС слова Дюкова. – Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний Восток – большой регион, в котором есть перспективы.

Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с (президентом ФИФА Джанни) Инфантино, говорили много и конструктивно».

Напомним, с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум, который посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, который ранее уже заявлял о намерении открыть футбольную школу в Приморье.