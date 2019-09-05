Александр Дюков: Футбольная школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА

Президент РФС Александр Дюков рассказал об открытии совместно с ФИФА футбольной школы во Владивостоке.
«Школа – совместный проект РФС и ФИФА, – приводит ТАСС слова Дюкова. – Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний Восток – большой регион, в котором есть перспективы.
Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с (президентом ФИФА Джанни) Инфантино, говорили много и конструктивно».
Напомним, с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум, который посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, который ранее уже заявлял о намерении открыть футбольную школу в Приморье.
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