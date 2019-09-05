Джанни Инфантино: У стадиона «Динамо» во Владивостоке есть душа, его нужно привести в порядок

Президент ФИФА Джанни Инфантино, приехавший во Владивосток на пятый Восточный экономический форум, посетил стадион «Динамо», на котором проводит домашние матчи «Луч».
«У этого стадиона есть душа, что-то особенное, ведь он находится совсем рядом с морем, – приводит ТАСС слова Инфантино. – Уверен, его необходимо отреставрировать или привести в порядок. Это не будет дорого стоить».
В четверг Инфантино посетил стадион «Луч» вместе с президентом РФС Александром Дюковым и помощником президента Игорем Левитиным.
Стадион «Динамо» построен 1957 году. Он вмещает десять тысяч зрителей.
Добавим, что после 11 туров «Луч» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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