Джанни Инфантино: У стадиона «Динамо» во Владивостоке есть душа, его нужно привести в порядок - Советский спорт
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05 сентября 2019 12:14ФутболЛипкин Антон

Джанни Инфантино: У стадиона «Динамо» во Владивостоке есть душа, его нужно привести в порядок

Президент ФИФА посетил домашний стадион «Луча».

Президент ФИФА Джанни Инфантино, приехавший во Владивосток на пятый Восточный экономический форум, посетил стадион «Динамо», на котором проводит домашние матчи «Луч».

«У этого стадиона есть душа, что-то особенное, ведь он находится совсем рядом с морем, – приводит ТАСС слова Инфантино. – Уверен, его необходимо отреставрировать или привести в порядок. Это не будет дорого стоить».

В четверг Инфантино посетил стадион «Луч» вместе с президентом РФС Александром Дюковым и помощником президента Игорем Левитиным.

Стадион «Динамо» построен 1957 году. Он вмещает десять тысяч зрителей.

Добавим, что после 11 туров «Луч» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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