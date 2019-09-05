ФИФА опубликовала список претендентов на попадание в команду года Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стал известен список игроков, претендующих на попадание в команду года по версии ФИФА. Отмечается, что он состоит из 55 спортсменов, которых выбрали профессиональные футболисты всего мира.

Добавим, что символическая сборная ФИФА станет известна 23 сентября. В этот день состоится церемония наград, которая пройдет в итальянском Милане.

Список претендентов на команду года выглядит так:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Ян Облак («Атлетико», Испания) и Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дани Алвес («Сан-Паулу», Бразилия, прошлый сезон футболист провел во французском ПСЖ), Жуан Канселу («Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Джорджио Кьеллини («Ювентус», Италия), Маттейс де Лигт («Ювентус», прошлый сезон провел в голландском «Аяксе»), Диего Годин («Интер», Италия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Калиду Кулибали («Наполи», Италия), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Марсело («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Алекс Сандро («Ювентус»), Тьяго Силва (ПСЖ), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Реал») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: С ерхио Бускетс («Барселона»), Каземиро («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона», прошлый сезон провел в «Аяксе»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия), Эден Азар («Реал», прошлый сезон провел в «Челси», Англия), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Артур Мело («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»), Душан Тадич («Аякс») и Артуро Видаль («Барселона»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Барселона», прошлый сезон провел в «Атлетико»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовский («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Неймар (ПСЖ), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Барселона»).