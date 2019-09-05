Михаил Галактионов: Максименко или Сафонов? У нас вся бригада очень сильная

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о выборе голкипера на матч отборочного турнира Евро-2021 с Сербией.
«У нас не два сильных вратаря, а вся вратарская бригада очень сильная, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Все те ребята, которые здесь находятся, имеют большой потенциал с точки зрения перспектив выступления за национальную сборную. Они все в хорошей форме.
Решение по вратарю я приму позже, но это не значит, что кто-то из них лучше или хуже. Это будет выбор на конкретный завтрашний матч».
Напомним, Галактионов вызвал на сбор Александра Максименко из «Спартака», а также двух вратарей из «Краснодара» – Матвея Сафонова и Дениса Адамова.
Матч Россия – Сербия пройдет 6 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:00 (мск).
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