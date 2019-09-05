Иван Обляков: Вызов в «молодежку»? Здесь не может быть никаких обид Россия и Сербия сыграют в отборе на молодежный Евро-2021.

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Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией высказался о том, что в эту международную паузу не получил вызова в национальную команду.

«Здесь не может быть никаких обид, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт РФС. – Два тренерских штаба общаются друг с другом, и я буду приносить пользу там, где я нужнее. Я играю за свою страну и должен выкладываться в любой команде».

Напомним, в конце прошлого сезона Обляков получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Матч Россия – Сербия пройдет 6 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:00 (мск).