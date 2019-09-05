Вартапетов покинул «Спартак», Бутовский – новый глава медицинского департамента Вартапетов работал в клубе с 2008 года.

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Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов покинул клуб, сообщает официальный сайт клуба.

Вартапетов пришел в клуб в 2008 году, став врачом первой команды, а в 2013 году возглавил созданный медицинский департамент.

«Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов, – сказал Вартапетов. – Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов».

Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач «Спартака» Михаил Бутовский, который пришел в клуб летом этого года.