«Химнасия и Эсгрима» объявила о назначении Марадоны на пост главного тренера Аргентинский «Химнасия и Эсгрима» объявил о подписании контракта с бывшим наставником сборной Аргентины Диего Марадоной.

«Диего Марадона поставил свою подпись и стал новым тренером по гимнастике. Добро пожаловать в самый красивый клуб в мире!», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что контракт с 58-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Напомним, что последним клубом в тренерской карьере Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос», с которым специалист дважды занимал второе место – минувшей осенью в апертуре, а весной – в клаусуре. В июне 2019 года аргентинец покинул команду. По словам представителя Марадоны, лучший игрок чемпионата мира 1986 года ушел из клуба по причине предстоящих операций на плече и колене.

Добавим, что в начале июня Марадона заявлял, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед».