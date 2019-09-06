Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 матчем с Сербией

Молодежная сборная России проведет в пятницу свой первый матч в отборочном турнире Евро-2021 с Сербией.
Команда Михаила Галактионова попала в группу 5, где она также сыграет с Болгарией, Польшей, Латвией и Эстонией.
В финальный турнир пройдет с 13 по 27 июня в Венгрии и Словении. В него напрямую попадут победители групп и одна лучшая команда из занявших вторые места. Остальные восемь команд, ставших вторыми, сыграют в стыковых матчах и разыграют еще четыре путевки в финальную часть.
Отметим, что Россия не выходила в финальный турнир молодежного Евро с 2013 года.
Матч Россия – Сербия пройдет 6 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:00 (мск).
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