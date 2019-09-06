Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 матчем с Сербией - Советский спорт
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06 сентября 2019 09:57ФутболЛипкин Антон

Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 матчем с Сербией

Начало матча в Саранске – в 19:00 (мск).

Молодежная сборная России проведет в пятницу свой первый матч в отборочном турнире Евро-2021 с Сербией.

Команда Михаила Галактионова попала в группу 5, где она также сыграет с Болгарией, Польшей, Латвией и Эстонией.

В финальный турнир пройдет с 13 по 27 июня в Венгрии и Словении. В него напрямую попадут победители групп и одна лучшая команда из занявших вторые места. Остальные восемь команд, ставших вторыми, сыграют в стыковых матчах и разыграют еще четыре путевки в финальную часть.

Отметим, что Россия не выходила в финальный турнир молодежного Евро с 2013 года.

Матч Россия – Сербия пройдет 6 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:00 (мск).

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