Игорь Гамула: Кокорин и Мамаев вернутся в футбол с удвоенной энергией Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

«Думаю, что они смогут вернуться в футбол, еще и с удвоенной энергией, – приводит News.ru слова Гамулы. – Они почувствовали, что такое жизнь, что такое большие неприятности, и теперь все отдадут спорту».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.