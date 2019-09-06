Валерий Рейнгольд: Через месяц Кокорин побежит, еще и нашей сборной поможет Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о продолжении карьеры форвардом Александром Кокориным, которого в пятницу освободили по УДО.

«Дадут ему индивидуального тренера по физподготовке, и будет все в порядке, – приводит слова Рейнгольда официальный сайт телеканала «360°». – Через месяц Кокорин побежит. Еще и нашей сборной поможет, и нашему футболу».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.