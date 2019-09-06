Россия – Сербия. Стартовые составы Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Стали известны составы сборных России и Сербии на матч первого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев, Чалов, Обляков, Калугин, Умяров.

Запасные: Максименко, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.

Сербия U21: М. Илич, Деветак, Терзич, Павлович, Аджич, Л. Илич, Йовелич, Влахович, С. Маркович, Н. Петрович, И. Илич

Запасные: Д. Маркович, Машович, Нишич, Рачич, Веселинович, Тедич, Шехович, Златанович, Бирманчевич.

Матч пройдет в Саранске. Начало – в 19.00 по московскому времени.