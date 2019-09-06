Закон не запрещает Кокорину подписать в колонии контракт с клубом РПЛ Известный юрист Михаил Прокопец подчеркнул, что нападающий Александр Кокорин может подписать контракт с клубом российской премьер-лиги до выхода из колонии.

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Сегодня суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении.

– Осужденные же могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой приговор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину, – приводит слова Прокопца RT.

30 июня 2019 года у Кокорина истек контракт с «Зенитом».