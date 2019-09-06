Будущий работодатель Кокорина должен подать заявку в РФС до 17 сентября Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что у клубов российской премьер-лиги есть десять дней, чтобы решить вопрос о трудоустройстве нападающего Александра Кокорина.

Выступавший за «Зенит» футболист был помещен под стражу в октябре 2018 года, а весной 2019 осужден за хулиганство и причинение вреда здоровья. Летом 2019 года у него истек контракт с петербуржцами.

– «Зенит» и любой другой клуб действительно могут заявить Александра Кокорина в течение 30 дней после официального закрытия трансферного окна, так как он пребывает в статусе свободного агента. Однако заявку на его регистрацию клуб должен подать в Комитет по статусу игроков РФС в первые 14 дней указанного срока, соответственно, до 16 сентября включительно. После этого, если все документы будут одобрены, до 2 октября он должен быть заявлен. То есть должны быть соблюдены два условия, – приводит слова Прокопца RT.