Российская молодежка обыграла сербов в Саранске В матче первого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021 сборная России в Саранске обыграла Сербию – 1:0.

Единственный мяч на 20-й минуте провел защитник Игорь Дивеев. Отметим, что с 59-й минуты гости играли в меньшинстве.

В следующем матче Россия сыграет на выезде с Болгарией. Игра состоится 10 сентября.

Чемпионат Европы U21

Отборочный турнир

Группа 5

Первый тур

Россия – Сербия – 1:0 (1:0)

Гол: Дивеев, 20.

Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80), Обляков, Калугин, Умяров.

Сербия: М. Илич, Деветак, Терзич, Павлович, Аджич (Бирманчевич, 64), Л. Илич, Йовелич (Рачич, 64), Влахович (Тедич, 57), Маркович (Златанович, 69), Н. Петрович (Машович, 57), И. Илич

Предупреждения: Евгеньев, 23; Дивеев, 47; Ломовицкий, 71; Сафонов, 90+3 – Петрович, 37; Деветак, 38; И. Илич, 40; Маркович, 66.

Удаление: И. Илич, 59.