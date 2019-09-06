Российская молодежка обыграла сербов в Саранске

Единственный мяч на 20-й минуте провел защитник Игорь Дивеев. Отметим, что с 59-й минуты гости играли в меньшинстве.
В следующем матче Россия сыграет на выезде с Болгарией. Игра состоится 10 сентября.
Чемпионат Европы U21
Отборочный турнир
Группа 5
Первый тур
Россия – Сербия – 1:0 (1:0)
Гол: Дивеев, 20.
Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80), Обляков, Калугин, Умяров.
Сербия: М. Илич, Деветак, Терзич, Павлович, Аджич (Бирманчевич, 64), Л. Илич, Йовелич (Рачич, 64), Влахович (Тедич, 57), Маркович (Златанович, 69), Н. Петрович (Машович, 57), И. Илич
Предупреждения: Евгеньев, 23; Дивеев, 47; Ломовицкий, 71; Сафонов, 90+3 – Петрович, 37; Деветак, 38; И. Илич, 40; Маркович, 66.
Удаление: И. Илич, 59.